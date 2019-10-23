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HDP’li Derik Belediyesi’nin bedensel engelli çalışana mobbing uygulayıp işten çıkardığı iddiası

İHA

HDP'li Derik İlçe Belediyesi'nde işine son verilen Kasım Salim için ilçe genelindeki engelliler toplanarak belediyeye yürüdü. Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk bir basın açıklaması yaparak HDP'li belediyenin kararına tepki gösterdi.

HDP’li Derik Belediyesi’nin bedensel engelli çalışana mobbing uygulayıp işten çıkardığı iddiası

HDP’li Derik İlçe Belediyesi’nde işine son verilen Kasım Salim için ilçe genelindeki engelliler toplanarak belediyeye yürüdü. Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk bir basın açıklaması yaparak HDP’li belediyenin kararına tepki gösterdi.
Derik Belediyesi’nde 2 yıl önce işe başlayan aynı zamanda Derik Engelliler Derneği Başkanı olan Kasım Salim'in işine son verildi. Salim için Mardin’de engelliler birlik olarak belediyenin kararını tepki için yürüyüş düzenledi. Kas iskeleti eğriliği, boyun kırıklığı, yürüme bozukluğu nedeniyle yüzde 93 engelli raporu olan Kasım Salim’in HDP’li belediye tarafından işten çıkarılmasına Mardin’deki engelliler tepki gösterdi. 2’si üniversite okuyan ve biri de üniversiteye hazırlanan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Kasım Salim, işine geri dönmek için, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Evlatları için çalışıyor
Bedensel engelli olduğu için belediyede engellemelerle karşılaştığını savunan Salim, "4 çocuk babasıyım, kiralık evde yaşıyorum. Belediyede işe başladığımda iyi kötü bir şekilde geçimimi sağlıyordum. Çocuklarıma, aileme bakabiliyordum. HDP’li belediye başkanı göreve geldiği günden beri bana engel oluyorlardı. İşimi kaç sefer değiştirdiler. Engelli olmama rağmen en zor işi bana yaptırıyorlardı. En son beni engelli asansörü, engelli merdiveni ve korkuluğu olmayan ama bir kat yani 20 merdiven aşağı inmek zorunda olduğum kadın birimine verdiler. Ben onca mobbing uygulamasına, baskıya ve yıldırma politikalarına rağmen işimi yapmaya devam ettim. Ama en son Engelliler Derneği Başkanı olarak Mardin’i ziyaret eden Bakanımız Zehra Zümrüt’e Derik zeytinin tanıtmak üzere izinli olmama ve belediye başkanına bizzat bilgi vermeme rağmen Mardin’e gittiğim için ertesi gün işime son verdiler. Bunun için de bana hiçbir gerekçe göstermediler iş akdimin feshedildiğini de SGK’dan tarafıma gönderilen bir mesajla öğrendim. Suçum Derik zeytinin tanıtmak. Başka suçum varsa bana söylesinler. Suçum yoksa işime tekrar iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum" dedi.

Engelli derneklerinden destek
İşten çıkarılmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Kasım Salim’e Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk ve ilçe genelindeki engelliler bir araya gelerek destek verdi. Belediye önünde toplanan engelliler adına bir açıklama yapan Anuk, “Çalışma hakkı, uluslararası sözleşme, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış en temel haklardan biridir. Engellilik meselesini uzuv eksikliği, yeti yetmezliği, fiziksel kısıtlılık olarak ele almak son derece yetersizdir. Önemli olan, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımda karşılaştıkları güçlüklerin aşılması ve buna bağlı yaşanan hak mahrumiyeti ve mağduriyetlerin sona erdirilmesidir. 31 Mart 2019 genel seçimlerinden sonra Derik Belediye Başkanlığını kazanan HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve yanına topladığı birkaç kişi ile personellere istifa etmeleri için mobbing uygulamıştır. Bunun en son örneği olarak da Derik Engelliler Dernek Başkanımız Kasım Salim’e yapılan mobbingdir. Mevcut belediye başkanının seçildiği HDP genel merkezi ve milletvekilleri her fırsatta engellilere yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapılması yönündeki açıklamaları varken aynı partiden seçilmiş olan Delik Belediye Başkanı ise Engelli Personele yönelik sürekli baskı uygulamıştır. Derik Belediye Başkanlığı bünyesindeki Personel AŞ de personel olarak çalışan Derik Engelliler Dernek Başkanımız Kasım Salim’in istifa etmesi için sürekli ayrımcılık ve mobbing uygulanmış, tüm bu uygulamalara rağmen istifa etmeyen arkadaşımızın iş akdi hukuksuz bir şekilde sonlandırılmıştır. Engellilere yönelik bu ve benzeri hukuksuz uygulamalara karşı hangi parti olursa olsun sessiz kalmayacağımızı ve bu durumun gerek hukuki gerekse de sosyal olarak takipçisi olacağımızı belirtiyoruz" dedi.
Öte yandan, Derik Belediyesi yetkilileri bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

MARDİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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