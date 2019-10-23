Kaymakam Dinç'ten kırsal mahallelere ziyaret

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Yücebağ, Yeşilköy ve Karasu mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Dinç, beraberliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner ile birlikte Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ, Yeşilköy ve Karasu mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Dinç, mahalle sakinlerinin evlerine misafir olup sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Yücebağ ve Karasu ilköğretim okuluna giderek öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Dinç, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi. Kaymakam Dinç ziyareti sonunda öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyareti sırasında bir konuşma yapan Kaymakam Dinç, "Her zaman olduğu gibi bugünde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Köylülerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

MARDİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:05

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