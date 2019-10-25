Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevki'inden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı. Kurdu gören çobanlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Bakımı yapılıp mama verilen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.
MARDİN
25 Ekim 2019 Cuma
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