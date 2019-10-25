Briket imalathanesindeki havuza giren 2 çocuk boğuldu

MARDİN'de briket imalathanesindeki havuza giren Enis Bişi (9) ve Harun Arslan (10) boğuldu.

Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Enis Bişi ile 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Arslan, briket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredekiler, 2 çocuğun çırpındığını gördü. Havuza koşanlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye acil sağlık ekipleri çağrıldı.

Havuzdan çıkarılan 2 çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Enis Bişi ve Harun Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MARDİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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