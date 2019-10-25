Briket imalathanesindeki havuza giren 2 çocuk boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Briket imalathanesindeki havuza giren 2 çocuk boğuldu

DHA

MARDİN'de briket imalathanesindeki havuza giren Enis Bişi (9) ve Harun Arslan (10) boğuldu.

MARDİN'de briket imalathanesindeki havuza giren Enis Bişi (9) ve Harun Arslan (10) boğuldu.
Olay, dün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Enis Bişi ile 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Arslan, briket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredekiler, 2 çocuğun çırpındığını gördü. Havuza koşanlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye acil sağlık ekipleri çağrıldı.
Havuzdan çıkarılan 2 çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Enis Bişi ve Harun Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiçek yerine bağış istemişti, 550 öğrenciye eğitim seti alındı
YEREL HABERLER Çiçek yerine bağış istemişti, 550 öğrenciye eğitim ...
İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu
YEREL HABERLER İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu
Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
Suriye'den Irak'a giden konvoy, Nusaybin'den görüntülendi 
YEREL HABERLER Suriye'den Irak'a giden konvoy, Nusaybin'den ...
Oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor
YEREL HABERLER Oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi ...
Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı
YEREL HABERLER Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı ...
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
Kaymakam Dinç'ten kırsal mahallelere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Dinç'ten kırsal mahallelere ziyaret
Mardin’de toplu taşımada 'elektronik ücret toplama' dönemi
YEREL HABERLER Mardin’de toplu taşımada 'elektronik ücret toplama' ...
Uçurtma ustası, gittiği 26 ülkede Türkiye'yi temsil etti
YEREL HABERLER Uçurtma ustası, gittiği 26 ülkede Türkiye'yi temsil ...
HDP’li Derik Belediyesi’nin bedensel engelli çalışana mobbing uygulayıp işten çıkardığı iddiası
YEREL HABERLER HDP’li Derik Belediyesi’nin bedensel engelli çalışana ...
HDP'li belediyenin işten çıkardığı engelli için eylem yaptılar
YEREL HABERLER HDP'li belediyenin işten çıkardığı engelli için eylem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X