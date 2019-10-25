Mardin bulguru coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Mardin bulguru Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Türkiye’de yıllık bulgur üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Mardin coğrafi işaret belgesi alarak markalaştı. Mardin bulguru Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasının uzun uğraşları sonucunda coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası adına coğrafi işaret tescil belgesini Kalite Yönetim Temsilcisi Velit Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Konu hakkında konuşan Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, “Çok uğraştık ama çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için internete girdiği zaman ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da katıldık. Son olarak Antalya’da düzenlenen 10’uncu Yöresel Ürün Fuarında da arkadaşlarımız bulgurumuzu tanıttı. Belgemizi de orada aldık” dedi.

Mardin’de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye’nin en güzel güneşini alan buğday bizim buğdayımızdır. Bu buğdaydan bulgur yapılıyor. Sert buğday çok güneş görmesi lazım. Onun için tadı da farklı oluyor. Kaynadıktan sonra bizim buğdayımız sapsarı oluyor" açıklamasını yaptı.

MARDİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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