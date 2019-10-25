AK Parti Mardin teşkilatı STK buluşmalarına devam ediyor

AK Parti Mardin il teşkilatı, il ve ilçe yönetimlerinden oluşan heyet ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış il ve ilçe yönetimlerinden oluşan heyet, Artuklu Ziraat Odası Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Mardin Şubesi, Mardin Turizmciler Derneği, Mardin Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek başkan ve yönetimleriyle bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde turizm başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alışveriş bulunduklarını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti Mardin teşkilatı olarak çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi günden güne artan bir gayretle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizler sadece seçimden seçime vatandaşına giden bir olgudan daha çok her çalışmanın içinde yer alarak, milletiyle hemhal olmuş bir iradeyle siyasetimizi sürdürüyoruz. Bu amaçla geçen hafta sürdürdüğümüz STK ziyaretlerine bu haftada devam ederek sivil ayağın çok değerli başkan ve üyeleriyle memleketimizi ilgilendiren çeşitli konularda istişarelerde bulunuyoruz. Değerli STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde tarihi kent konumunda olan Mardin'in turizminin daha da canlanması için nelerin yapılması gerektiğini görüştük. Sanayi ve ekonomik alanda Mardin'deki sanayici ve esnafların durumlarını analiz etme şansını bulduk. Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek projelerin üretilmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi gibi konuları ön planda tutmaya çalıştık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar inşallah çeşitli raporlar neticesinde gerekli mercilere ivedilikle iletilecektir" dedi.

MARDİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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