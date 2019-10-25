Mardin’de sağlıklı duraklarla kansere dikkat çekiliyor

Mardin’de kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen KETEM sağlığı durakları vatandaşların hizmetine girdi.

Mardin’de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanser erken tanı ve teşhisine yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla sağlık durağına dönüştürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Ali Arıkan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın destekleri ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğinde sağlık duraklarının açıldığını belirtti. Türkiye’de her yıl ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlandığına dikkat çeken Arıkan, "Bu aya özel ilimizde sağlık durakları açtık. Bu durakları, halkımızın özellikle meme kanseri ayı olması dolayısıyla başta meme kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinin de taramalarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve halkımızı bilinçlendirmek amacıyla açtık. Bu duraklarda etkinlik günlerimizde tansiyon, şeker, obezite taramalarını da yapmış olduk. Ayrıca durak içlerine yapılan taramalarla ilgili eğitim materyallerimizi koyduk. Ve bunları müdürlük olarak da düzenli olarak güncelliyoruz. Başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Yaman’a ve İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz’a bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Mardin’de üç kanser türünde ücretsiz tarama yapıldığını kaydeden Arıkan, şöyle devam etti:

"Bunların başında meme kanseri geliyor. Ayrıca bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları da ilimizde ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle aile merkezlerimiz, KETEM ve Sağlık Hayat Merkezi'nde bu kanser taramaları ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Duraklarımızda aynı zamanda Bakanlığımız tarafından ücretsiz yapılan bebek ve çocuklara yönelik yapılan birçok tarama ile alakalı bilgilendirmelerde bulunmakta. İlimizde bağırsak ve cilt kanseri sık gözüküyor. Mardin bildiği gibi güneşli bir bölge. Bu yüzden cilt kanseri çok büyük bir önem arz ediyor. Vatandaşlarımız KETEM, aile hekimlerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz olarak taramalar yapabilir. Kanser taramalarımızı artırmak, vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak amacıyla özellikle dört büyük ilçemiz olan Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ve Nusaybin devlet hastanelerinde kanser polikliniklerimizi hizmete sunduk. Vatandaşlarımız yine bu polikliniklere başvuru yaparak meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramalarını yaptırabilirler. Meme kanseri için 4069, rahim kanseri için 3065 yaş arasında bulunan kadınlar, bağırsak kanseri için 5070 yaş arasında bulunan erkek ve kadınlar merkez ve kurumlarımızda ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler."

Farkındalık etkinliği kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Devlet Hastanesi mevkiindeki sağlık duraklarına dönüştürülen iki durakta vatandaşlara kanser ve erken tanı konularında bilgilendirmeler yapılırken şeker, tansiyon ve obezite taramaları da gerçekleştiriliyor.

MARDİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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