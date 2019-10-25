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Midyat KETEM biriminden meme kanseri bilinçlendirme standı açıldı

İHA

Meme Kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bilinçlendirme standı kuruldu.

Midyat KETEM biriminden meme kanseri bilinçlendirme standı açıldı

Meme Kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi’nde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bilinçlendirme standı kuruldu.
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rasime Sevgi Cenan ve sağlık çalışanları KETEM biriminde kurulan stantta hastaneye gelen kadın hastaları bilgilendirdi. Stant ile ilgili bilgi veren Uz. Dr. Rasime Sevgi Cenan “Ekim ayı bildiğimiz üzere, meme kanseri farkındalık ayı. Hastanemizde kurulan KETEM ünitesinde, hastalarımıza meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı. Broşür dağıtıldı ve farkındalığı artırmak için hepimizde yakamıza birer pembe kurdelemizi taktık. Meme kanseri bizim için çok önemli bir hastalık, tüm kadınlar kendilerini meme kanserine karşı koruyabilirler. Korunmanın en önemli basamağı, erken tanıdır. Hastalarda henüz bir belirti olmadan da doktora başvurmalıdırlar. Özellikle 4069 yaş arasındaki hastaların belirli aralıklarla genel cerrahi uzmanı tarafından, muayene olması gerekmektedir. Bunun dışında da meme başında ağrı, memede şişlik, meme derisinde geçmeyen yaralar, koltuk altında şişlik, meme başında içe çekilme gibi şikayeti olan hastalar vakit kaybetmeden hastanemize genel cerrahi bölümüne ve KETEM deki taramada sorumlu arkadaşlara başvurabilirler” dedi.

MARDİN

25 Ekim 2019 Cuma

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