Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, terör örgütü PKK/YPG'nin havan topu ve roket saldırıları sonucu evlerini terk ederek ilçeye göç etmek zorunda kalan Nusaybinli ailelerle görüştü.

Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketlerle yapılan saldırı sonucu evlerinden olan Nusaybinli vatandaşlar devlet desteğiyle yaralarını sarıyor. Teröristlerin saldırıları sonucu evleri hasar gördüğü için ilçeden göç ederek Mardin’e yerleşen aileler, Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile bir araya geldi. Devlet olarak her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Gökpınar, aileler için devletin maddi ve manevi tüm imkanları seferber ettiğini ve terör mağduru ailelerin ihtiyaçlarını giderildiğini dile getirdi.

Terör saldırılarıyla büyük mağduriyet yaşayan ailelerin daha fazla mağdur olmaması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Gökpınar, Mardin Valiliği, Artuklu ve Nusaybin ilçe kaymakamlıklarının oluşturduğu desteklerle ailelerin yeniden evlerine dönmelerini sağlanmak için çalıştıklarını bildirdi.

MARDİN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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