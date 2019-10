Mardin 3. Harire Şenliği düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3. Harire Şenliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşlarla halay çekti, harire tatlısı ikram etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu yıl Cumhuriyet Meydanında üçüncüsü düzenlenen Harire Şenliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü, daire başkanları, çok sayıda vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı. Vatandaşlar yapılan etkinlik ve konserlerle eğlenceli anlar yaşarken dört dilde şarkıların seslendirildiği şenlikte yerli ve yabancı turistler yöresel oyunlar oynadı. Vali Mustafa Yaman, şenlikte hazırlanan Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısını vatandaşlara ikram etti. Yaman, vatandaşlarla halay çekti, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Vali Mustafa Yaman, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Harire Şenliği’nin üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi. Şenliklerin devam edeceğini belirten Yaman, “Şehrin bağ bozumu zaman geldi. Kıymetli hemşerilerimiz bağlarındaki üzümlerini toplamaya başladılar ve onun da başlangıcı olan bu harire şenliğinde bir araya geldik. İnşallah bundan sonrada bu şenlikler devam edecek. Bir şehrin eğer yöneticisi olacaksanız, şehrin her şeyiyle ve her yerinde olmanız lazım. Geleneğinde göreneğinde şenliğinde düğününde, acısında, taziyesinde olmanız lazım” dedi.



“Vatandaşın yüzü gülüyor”

Yaman, düzenledikleri şenliklerle vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi. Yaman “Kayyum döneminde yapılan her şeye iftira ve algı yapan bir önceki belediye başkanı inşallah yargı önünde hesap veriyor ve bundan sonra da hesap verecek. Bizim zamanımızda yapılan ihaleleri 8 katı ücretle verdiler. Para ortada yok, mal ortada yok, hiçbir şey yapılmamış sadece ve sadece ağlaya ağlaya televizyon televizyon gezdiler algı yapmaya çalıştılar. Şimdi görüyorsunuz halkın yüzü gülüyor, sokaklarımız dolu, bütün otellerimiz yüzde yüz dolu. 10 bin yatağımızdan bu hafta bütün otellerimiz tamamen dolu. Esnafın, kadınların, gençlerin, çocukların yüzü gülüyor ve inşallah bundan sonrada bu şehir hep böyle gülmeye devam edecek” diye konuştu.



“Sizin için çalışıyoruz”

Desteklerle bu şehri Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi yapacaklarını vurgulayan Yaman, “Mesai arkadaşlarımız ile birlikte, 'Sizin için çalışıyoruz' diyerek Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu göreve devam ediyoruz inşallah. Sizin desteklerinizle bu şehri Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi yapmaya söz ve karar verdik. İnşallah böyle de olacak. Allah, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin. Allah, sizleri hep mutlu etsin” şeklinde konuştu.

