Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.
Edinilen bilgilere göre, Irak üzerinden Suriye'ye gelen ABD'ye ait askeri konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentine ulaştı. Konvoyun Kamışlı'dan Suriye'nin batısına doğru ilerleyişi sırasından eşlik eden iki helikopter Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre Nusaybin Kamışlı sınırında gezen helikopterler daha sonra batıya doğru hareket etti.
MARDİN
26 Ekim 2019 Cumartesi
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