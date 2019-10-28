Zeytin satıcıları damlama sulama sisteminden şikayetçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeytin satıcıları damlama sulama sisteminden şikayetçi

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogar alanında zeytin pazarı kuruldu. Kızıltepe Zeytinciler Derneği Başkanı Muzaffer Oral, damlama sulama sisteminin zeytine etkisinin kötü olduğunu belirterek, "Damlama sistemi o zeytini yumuşatır. Yağmur ise hem damak tadı verir hem de bozulmaz" dedi.

Zeytin satıcıları damlama sulama sisteminden şikayetçi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otogar alanında zeytin pazarı kuruldu. Kızıltepe Zeytinciler Derneği Başkanı Muzaffer Oral, damlama sulama sisteminin zeytine etkisinin kötü olduğunu belirterek, "Damlama sistemi o zeytini yumuşatır. Yağmur ise hem damak tadı verir hem de bozulmaz" dedi.
Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesinde kurulan 52’ye yakın tezgahta İskenderun, Nizip ve Derik zeytini satılıyor. Vatandaşlar evde kendi imkanları ile yeşil zeytini çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra daha çok kahvaltıda tüketiyor. Tezgahtaki zeytinler 12 ile 15 lira arasında alıcı bulabiliyor. Ancak zeytin satıcıları satışların durgunluğundan ve damlama sulama sisteminden şikayetçi.
Tüketicilerin yağmurun yağmasını beklemesi gerektiğini belirten Kızıltepe Zeytinciler Derneği Başkanı Muzaffer Oral, zeytin pazarında yeşil zeytin çeşitlerinin olduğunu söyledi. Oral, "Nizip, İskenderun, Derik ve Mersin Mut cinsi zeytinler var. En rağbet göreni Derik halhalı olur o da çok azdır. Nizip cinsi ve Derik cinsi birdir. Yani anayurdu Nizip’tir. Nizip cinsinde kurt olmaz ama bu sene yağmur yağmadığı için damlama sistemi ile yaptıkları için ben kendim şuanda hiçbir gram satmıyorum. Bütün eş, dost, akrabalarıma tamam buradayım ama size göre zeytinim yok satmıyorum. Yağmurun yağmasını bekliyorum. Yağmur yüce Allah’ın lütfüdür, o yağmurda bereket ve tat var. Yani o Nizip cinsi et alıyor, yağ alıyor. Damlama sistemi hem o zeytini yumuşatır. Yağmur ise hem damak tadı verir hem de bozulmaz" dedi.

"Kıraç bölgede yetişen zeytin kıvamında oluyor"
Damlama sulama sisteminde yetişen zeytinde görüntünün olduğunu ama tadın olmadığın kaydeden Oral, "Bir de çabuk bozulacak. Bozulmayan zeytinlerden biri Derik eski halhali ve Nizip cinsiydi. Maalesef geçen yıl da Nizip cinsi bozuldu. Araştırdım sürekli sulama bir de baraj oldu, baraja yakın kısımlarda o zeytin çabuk bozuldu. Ama kıraç dediğimizi bölgede ise kıvamında ve bozulmuyor. Zeytin fiyatları 2018 yılına göre 3 lira düşmüş. Bu sene en güzel zeytin 12 15 lira arsında. Geçen seneye göre 23 lira daha ucuz. Satışlar şu anda durgun" diye konuştu.
30 yıldır zeytin satıcılığı yapan 80 yaşındaki Hasan İldem ise vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurguladı. İldem, “2530 senedir bu işi yapıyorum. Bu sene geçen senelere göre biraz düşüktür. Bu sene vatandaşlar çok fazla zeytin almıyor. Eski dönemlerde 100 ton satabiliyorduk ama bu sene 50 ton olursa Allah’a çok şükür diyeceğiz" şeklinde konuştu.

MARDİN

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
YEREL HABERLER Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan ...
Jandarmadan dronelu trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan dronelu trafik denetimi
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
YEREL HABERLER Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti
YEREL HABERLER Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler ...
Mardin 3. Harire Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin 3. Harire Şenliği düzenlendi
Vatandaşlar devlet desteğiyle yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar devlet desteğiyle yaralarını sarıyor
Mardin’de polis engelli vatandaşa kalkan oldu
YEREL HABERLER Mardin’de polis engelli vatandaşa kalkan oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X