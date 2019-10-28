MARD\u0130N in K\u0131z\u0131ltepe il\u00e7esindeki I\u015f\u0131kkar \u0130lk ve Ortaokulu nda\u00a0g\u00f6rev yapan \u00f6\u011fretmenler, \u00f6\u011frencilerine kitap sevgini kazand\u0131rmak amac\u0131yla a\u011fa\u00e7tan masal evi in\u015fa etti.\u00a0Masal evinde olu\u015fturulan k\u00fct\u00fcphane sayesinde okulda kitap okuma oran\u0131 da artt\u0131.K\u0131z\u0131ltepe ye ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal I\u015f\u0131klar Mahallesi ndeki I\u015f\u0131klar \u0130lk ve Ortaokulu nda e\u011fitim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere kitap sevgisini kazand\u0131rmak amac\u0131yla \u00f6\u011fretmenler, a\u011fa\u00e7tan masal evi in\u015fa etti. \u00d6\u011frencilerin farkl\u0131 bir alanda kitap okumalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla in\u015fa edilen masal evindeki k\u00fct\u00fcphaneye \u00e7ok say\u0131da kitap yerle\u015ftirildi.\u00a0K\u0131z\u0131ltepe \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Aslan, masal evindeki k\u00fct\u00fcphanede kitap okuyan \u00f6\u011frencilerin farkl\u0131 bir duygu ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u00d6\u011frencilerimizin ilgisini uyand\u0131racak yap\u0131lan bu \u00e7al\u0131\u015fma nedeniyle \u00f6\u011fretmenlerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u00d6\u011fretmenlerimiz kendi imkanlar\u0131yla do\u011faya zarar vermeden yapm\u0131\u015flar. \u0130n\u015fallah \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 da daha g\u00fczel daha farkl\u0131 heyecanl\u0131 ortamlara vesile olur dedi.I\u015f\u0131kkar \u0130lk ve Ortaokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yusuf Duyan, masal evi \u00f6\u011frencilerin hayali oldu\u011funu belirterek, hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini s\u00f6yledi. Duyan, Masal evini yaparken \u00e7ocuklar bize buraya ne yap\u0131yorsunuz? diye soruyordu. Biz de sizin hayallerinizi ger\u00e7ekle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz dedik. \u00c7ocuklar\u0131n hayaline girdik ve o hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Buras\u0131 \u00f6zel bir yer. Masal eve her g\u00fcn bir s\u0131n\u0131f\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131yoruz. Kitap okumalar\u0131 i\u00e7in bunu yap\u0131yoruz diye konu\u015ftu.\u00d6\u011frenciler ise masal evinde kitap okuman\u0131n farkl\u0131 bir duygu oldu\u011fu belirterek, okul y\u00f6netimi ve \u00f6\u011fretmenlerine te\u015fekk\u00fcrlerini illeti.