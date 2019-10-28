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Mardin ve Şırnak'ta okullar, 12 gün sonra açıldı

DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' için 10 Ekim'den bu yana tatil edilen Mardin ve Şırnak'taki okullarda öğrenciler, 12 gün sonra dersbaşı yaptı. 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' için 10 Ekim'den bu yana tatil edilen Mardin ve Şırnak'taki okullarda öğrenciler, 12 gün sonra dersbaşı yaptı. 
TSK tarafından Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, sınır hattındaki okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 156, Şırnak'ın ise Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki 55 okulda 10 Ekim'de eğitime ara verildi. Mardin ve Şırnak'ta okulları tatil edilen öğrenciler, 12 gün sonra dersbaşı yaptı. Öğrenciler, okullarına dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. 
Öte yandan Mardin ve Şırnak milli eğitim müdürlüklerince 12 gün boyunca eğitim alamayan öğrencilere telafi eğitimi verilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. 

MARDİN

28 Ekim 2019 Pazartesi

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