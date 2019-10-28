AK Parti Mardin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Faruk K\u0131l\u0131\u00e7, beraberinde il ve il\u00e7e y\u00f6netim ile birlikte esnaf\u0131 ziyaret ederek sorunlar\u0131n\u0131 dinledi. AK Parti Mardin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Faruk K\u0131l\u0131\u00e7, AK Parti Artuklu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Serdal Ba\u011f\u0131\u015f il ve il\u00e7e y\u00f6netim kurullar\u0131ndan olu\u015fan heyet e\u015fli\u011finde 1. Cadde \u00fczerindeki esnaf\u0131 ziyaret ederek sorun ve \u00f6nerilerini dinledi. Temel ama\u00e7lar\u0131n\u0131n sadece se\u00e7im d\u00f6nemlerinde de\u011fil s\u00fcrekli halk\u0131n i\u00e7inde olmak, esnaf\u0131 ziyaret etmek oldu\u011funu belirten \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Faruk K\u0131l\u0131\u00e7, AK Parti \u00fclkemizin, b\u00f6lgemizin ve memleketimizin \u00e7\u0131karlar\u0131 do\u011frultusunda hareket eden, temel prensibi insan odakl\u0131 bir siyasi \u00e7izgiyi \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcr. Bizlerde bu \u00e7\u0131kar ve prensipler \u00e7er\u00e7evesinde ula\u015fmak istedi\u011fimiz hedefleri ara vermeden ger\u00e7ekle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Mardin\u2019e ba\u011fl\u0131 Artuklu il\u00e7emizde \u00e7ok de\u011ferli esnaflar\u0131m\u0131zla bir arada olduk. Sohbetlerinden feyizler ald\u0131k. \u00d6ng\u00f6remedi\u011fimiz baz\u0131 izlenimleri bizlerle payla\u015farak yap\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ettiler. S\u0131k\u0131nt\u0131 ve sorunlar\u0131n\u0131 dile getirdiler. Ve en \u00f6nemlisi AK Parti heyetimize olan sonsuz g\u00fcvenlerini yinelediler. \u00c7\u00fcnk\u00fc 18 y\u0131ld\u0131r yap\u0131lamayan\u0131 yapan AK Parti, bundan sonra da yeni yeni icraatlar\u0131n tek adresi olmaya devam edecektir. De\u011ferli esnaf karde\u015flerimizin bizlere g\u00f6stermi\u015f olduklar\u0131 ilgiden dolay\u0131 kendilerine te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bizler yanlar\u0131nda olmaya, s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcmler bulmaya her zaman ki gibi devam edece\u011fiz. Yeter ki bizlere olan desteklerini eksiltmesinler. Her bir esnaf\u0131m\u0131za de\u011fer veriyor taleplerini \u00f6nemsiyoruz. Ayr\u0131ca kendilerini de partimize bir \u00e7ay\u0131m\u0131z\u0131 i\u00e7meye bekliyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc onlar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 bizlere her zamankinden daha da g\u00fc\u00e7 veriyor dedi.