Vatandaş talep etti, Mardin'de yeni duraklar kuruldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 16 noktaya durak yerleştirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması için her türlü çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için durak montajlarına devam eden Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara 3 ve 4 modüllü modern 16 durak yerleştirdi.

Vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde değerlendiren ekipler, mevcut bazı durakları modern duraklar ile değiştirerek güvenli bir şekilde toplu taşıma araçlarının beklenmesini sağlamakta. Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir genelindeki kırsal mahallelerde de durak yerleştirme ve yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

MARDİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:09

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