Mardin’de polis, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin’in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.

Olay, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Seyfettin Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü’ye tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyfettin Ç., güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Belma Ç. ve Ümmühan Güllü’nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

MARDİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:09

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