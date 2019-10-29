Mardin'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MARDİN'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören kapsamında Vali Mustafa Yaman Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Vali Mustafa Yaman'ın protokol ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından tören, havanın yağışlı olması nedeniyle AKM konferans salonunda devam etti.

Vali Mustafa Yaman, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhuriyetle yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyacağımızı; demokratik, laik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konudaki en büyük güvencemiz; birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini kavramış, aydınlık geleceğimize inanan yüce milletimizdir. Devlet ve millet olarak yarınlarımıza güvenle bakabildiğimiz bu ortamda başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal savaşımızın, terörle mücadelemizin, 15 Temmuz gecesinin, sınır ötesi operasyonlarının ve Barış Pınarı Harekâtı'nın tüm kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarla milletimizin gönlünde taht kuran ve ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."



MARDİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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