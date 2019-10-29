Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

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MARDİN'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.



MARDİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:31

YATSI 18:46

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