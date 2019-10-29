Kamyon, motosiklete çarptı; baba öldü, oğlu yaralı

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki Mehmet Ali Doğan (54) yaşamını yitirdi, oğlu İlyas Doğan ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, NusaybinMidyat yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, İlyas Doğan'ın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosikletin arkasında oturan baba Mehmet Ali Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan İlyas Doğan, ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MARDİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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