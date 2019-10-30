Barış Pınarı Harekatı gazisi askerden duygulandıran sözler "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz"

Barış Pınarı Harekatında yaralanan askerlerden biri olan Mardinli Uzman Çavuş İbrahim Arı, taburcu olduktan sonra baba ocağına geldi. Artuklu’daki evinde ziyaretçileri kabul eden Arı, "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz. Tekrar elimizden ne geliyorsa, gerekiyorsa canımızı da vereceğiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Mardinli 26 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Arı, görev aldığı Barış Pınarı Harekatında terörden temizlenen Tel Abyad’ın bir köyünde EYP patlaması sonucu her iki ayağından ve vücudunun çeşitle yerlerinden yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu olup baba ocağı Mardin’e gelen askerin her iki bacağında da şarapnel parçaları olduğu için tedavisi sürüyor. Arı, Artuklu Yenişehir’deki evinde ‘geçmiş olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor.

MARDİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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