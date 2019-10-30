Mardin'de sağanakta ev ve iş yerleri zarar gördü

MARDİN'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları sonucu itfaiye ekipleri 55 olaya müdahale etti. Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluşurken 75 kişilik itfaiye ekibi yoğun mesai yaptı.

Kent merkezi ile Derik ve Kızıltepe ilçelerinde dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri ile yollarda su baskınları yaşandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 75 kişilik ekiple su baskını yaşanan 55 farklı adrese müdahale etti. Seviyenin yükseldiği alanlardaki su, ekipler tarafından tahliye edilirken, hasar gören yol ve kaldırımlarda ise yenileme çalışmaları başlatıldı. Merkez ve ilçelerdeki birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğu belirtildi.

MARDİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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