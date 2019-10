AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "Savur daha nice Aziz Sancar'lar yetiştirmeye muktedirdir"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, her mahallesi, her sokağı ve hanesiyle tarih ve ilim yuvası olan Savur'un daha nice Aziz Sancar'lar yetiştirmeye muktedir olduğunu söyledi.

İl Başkanı Faruk Kılıç, yönetim kurulu üyelerinden oluşan oluşan heyetle Mardin’e bağlı Savur ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Burada AK Parti Savur İlçe Başkanı Mehmet Ensari Kavak ve partililerle bir araya gelen Kılıç, daha sonra mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu. AK Parti heyeti muhtarlarla yapılan istişarenin ardından esnaf ziyareti, kaymakamlık ve bazı kurum ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, Savur'un önem verdikleri ilçelerin başında geldiğini söyledi. Kılıç, "Savur ilçemiz insanıyla, kültürüyle, yaşam biçimiyle daima örnek alınacak yerleşim yerleri arasındadır. Her mahallesiyle, her sokağı ve hanesiyle tarih ve ilim yuvası olan Savur daha nice Aziz Sancar'lar yetiştirmeye muktedirdir. AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak Savur ilçemize her geldiğimizde gönlümüz dolu bir şekilde ayrılıyoruz. Bizlere göstermiş oldukları ilgiden ve misafirperverlikten dolayı değerli Savur halkına teşekkür ediyoruz. Savur’a bağlı kırsal mahallelerimizin çok değerli muhtarlarıyla bir araya gelerek kendileriyle çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın hemen hemen tamamının toplantımıza katılım sağlamaları bizleri sevindiren en önemli durum oldu. Özellikle bazı mahallelerin hizmet noktasında çok sıkıntılı olduklarını gördük. Bizler her mahallemizin sorunlarını ayrı ayrı ele alarak inşallah gerekli değerlendirmeleri ve hamleleri en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Çok sıcak aile ortamında geçen istişare toplantımızın ardından, muhtarlarımızla hatıra fotoğrafında bir araya geldik" dedi.

MARDİN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:30

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.