Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.
MARDİN
30 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:11
- GÜNEŞ 06:32
- ÖĞLE 12:06
- İKİNDİ 15:03
- AKŞAM 17:30
- YATSI 18:45