ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

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ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ile şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan dün de aynı bölgede, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görülmüştü. Rus askeri polisleri, devriyedeyken, görüntülenmişti.



MARDİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

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