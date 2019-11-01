Türk-Rus devriyesi için hazırlıklara başlandı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nin karşısında bulunan Suriye’nin Derbesiye bölgesinde TürkRus ortak devriyesi için hazırlıklara başlandı.

Soçi mutabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bölgenin 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası TürkRus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından TürkRus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklarda sona gelindi. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye hazırlanıyor.

MARDİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:13

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