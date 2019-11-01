Mardin tarihi dokusuna uygun Kent Meydanına kavuşuyor

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği, Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) desteklediği Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi için imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, Dicle Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği, 'Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi’ için imza töreni düzenlendi. DİKA Toplantı Salonundaki imza törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ilgili kurum ve daire başkanları katıldı.

Projede, turizm altyapısı geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesi önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Cumhuriyet Meydanı ile engelsiz meydan, modern toplanma alanı, etkinlik alanı, medeniyet köşesi, yön pusulası, su öğeleri, yerden led ışıklandırma, köprü, 71 araçlık özel amaçlı otopark yapılacağı bildirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Meydanı düzenlenmesine biran önce başlayacaklarını belirtti. Projenin eski Mardin ve Birinci Cadde’ye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Yaman, “Projeye desteği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde ihale sürecini bitirip meydan düzenlemesine başlamayı düşünüyoruz. Bu projenin, merkez Artuklu ilçesine çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum çünkü geçen sene 3,5 milyon turist ağırlayan bir şehir, Mardin. Bu sene turist sayısı hedeflediğimizin üzerinde gidiyor. 31 Aralık itibari ile 5,5 milyon turiste ulaşacağız inşallah. Bir milyon civarında yatılı turist olacak. Mardin'de bulunan bütün kurumlarımızın hedefi bu rakamları artırmak. Hem alt yapı çalışmalarının tamamlanması eksikliklerinin tamamlanması. Sektöre katkı sağlayacak her çalışmayı desteklememiz bu açıdan önemli. Artuklu mimarisini, şehrin siluetini, şehrin kültürel zenginliğini ve şehrin bu potansiyelini alarak çağımıza uygun hale getirilmiş modern bir proje. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’da çok beğendi ve uygun buldu. Kurulunda onayıyla böyle bir projeyi şehrimize kazandırmış olacağız. Mardin’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür ederek “Mardin'in, son zamanlarda kendini aşan vizyon projeleri ile gündemde olması turist sayısında artışa sebep oldu. Bu projemiz Mardin’in bir simgesi olacak çünkü şehri şehir yapan meydanlarıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzaların atılmasıyla tören son buldu.

MARDİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:13

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