Jandarma ekipleri droneli yol uygulaması yaptı

Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri ‘Yaya önceliği’ ile ‘Trafik güvenliği’ kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları an be an takip ediyor.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli cezalar yazıldı. Yaya önceliği ve trafik güvenliği kapsamında yapılan uygulamalar Şenköy ve Budaklı mahallelerinde gün boyu devam etti.

MARDİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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