Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim

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MARDİN'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yaya önceliği ile trafik güvenliği kapsamında radarlı denetimleri arttıran jandarma, drone da kullanıyor. Jandarma ekipleri, son olarak yaya önceliği bulunan noktalarda drone'lu denetim yaparak, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.





MARDİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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