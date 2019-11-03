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Şehit yakınlarından Vali Yaman’a ziyaret

İHA

Şehit yakınları ve gaziler, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek yaptıkları çalışma ve desteklerinden dolayı plaket verdi.

Şehit yakınlarından Vali Yaman’a ziyaret

Şehit yakınları ve gaziler, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek yaptıkları çalışma ve desteklerinden dolayı plaket verdi.
Batman Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ile Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Vali Yaman’ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaman, kendilerinin devlet, bayrak ve ezan için canlarını feda eden şehitlerin yanında olacaklarını söyledi. Vali Yaman, “Onlar için varız. Her zaman şehit yakınlarımızın hizmetindeyiz. Kendilerine yapılan ziyaret için devlet adına teşekkür ederiz, her zaman şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacağız” dedi.
Ziyaret ile ilgili konuşan Çelik ise, kayyumların önemine değinerek “Yandaşlarını menfi çıkarları için yönetici yapanlar ve terör örgütleri ile aralarına mesafe koyamayanlara devletimiz gerekeni yapmıştır bundan sonrada yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devlet sadece masa başında değil her yerde olduğu gibi terör ve terörle mücadele sadece dağ başında değil her yerdedir, dağda terörle mücadele ettiğimiz gibi şehirde ve her yerde de yapmakla mükellefiz. Ayrıca bizler annesiz, babasız, kimimiz kardeşsiz büyüdük. Bizim devlet büyüklerimizden tek istediğimiz bu vatan uğruna arkasına dönüp evlatlarına, geleceğine bakmadan canını seve seve veren aziz şehitlerimizi sahiplenmesi ve bu aziz vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizi unutmamasıdır. Bu aziz vatanımız sürekli şer güçlerin hedefinde olmuş ve sürekli de Allah’ın yardımıyla mağlup olup geri çekilmişlerdir. Bizler şehitlerimizin izinden gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Ziyaret Vali Yaman’a plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

MARDİN

03 Kasım 2019 Pazar

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