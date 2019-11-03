ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken, görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.



MARDİN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:25

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.