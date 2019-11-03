ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken, görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
MARDİN
03 Kasım 2019 Pazar
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