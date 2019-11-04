Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma

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MARDİN'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.



MARDİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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