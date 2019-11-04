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Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar

DHA

MARDİN'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı. Olay anı ise cep telefonuna kaydedildi.

MARDİN'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı. Olay anı ise cep telefonuna kaydedildi.
Olay, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'ndeki Yayla ve Özgür sokakta meydana geldi. Kaçak tüketimi önlemek için yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarından 4'ü, kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı sonra da ateşe verildi. Kullanılamaz hale gelen panoların alev alev yandığı anlar ise bazı mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi. Dicle Elektrik ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hasar tespitinin ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

MARDİN

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:16
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  • İKİNDİ 14:58
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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