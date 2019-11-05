Kamışlı'da devriye atan rejim askerleri görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde devriye atan rejim askerleri görüntülendi.

İki kamyonetle şehrin batısından doğusuna doğru devriye atan rejim askerleri, Nusaybin sınırına yakın çevre yolunu kullandı. Biri sivil biri askeri iki kamyonetin kasalarında bulunan askerlerin ellerinde büyük boy rejim bayrakları taşıdıkları görüldü. Kamışlı'nın doğusundan gelerek batısına doğru hareket eden rejim askerlerini taşıyan kamyonetler bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan Nusaybin sınır kapısı karşısında bulunan rejime bağlı kontrol noktalarında daha önce rejim askerlerinin olduğu ve Esad'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülmüştü.

MARDİN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

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