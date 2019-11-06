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Vali Yaman, Barış Pınarı Harekatı gazisini ziyaret etti

İHA

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Barış Pınarı Harekatı görevindeyken Tel Abyad'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş İbrahim Arı'yı evinde ziyaret etti.

Vali Yaman, Barış Pınarı Harekatı gazisini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Barış Pınarı Harekatı görevindeyken Tel Abyad’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş İbrahim Arı’yı evinde ziyaret etti.
Mardinli 26 yaşındaki uzman çavuş İbrahim Arı, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'ın bir köyünde el yapımı patlayıcısının infilak etmesi sonucu her iki ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'nden taburcu olup baba ocağı Mardin'e gelen Arı, Mardin'in Artuklu ilçesindeki evinde 'geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul ediyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gazi Arı’yı baba ocağında ziyaretti. Vali Yaman’a İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Müftüsü İsmail Çiçek de eşlik etti.

MARDİN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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