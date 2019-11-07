Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye´nin Kamışlı kentinde dün gündüz saatlerinde görüntülenen Rus uçağı hareketliliği gece saatlerinde de sürdü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanına dün gündüz saatlerinde Rus kargo uçağı hareketliği yaşandı. Kamışlı'daki havaalanında Rus uçak hareketliği dün gece saatlerinde de sürerken, bir uçağın iniş ve kalkışı Nusaybin ilçesinden görüntülendi.





MARDİN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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