Kayyum Nusaybin'e Bilim ve Teknoloji Merkezi kazandırdı

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi'nin kente kazandırdığı Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılışı yapıldı. Nusaybin Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan proje DİKA işbirliğiyle hayata geçirildi.

8 Mart Mahallesi'nde bulunan Belediyeye ait Gençlik Merkezi, yeniden dizayn edilerek Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezin açılış kurdelesi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Emniyet Müdürü Yardımcısı Cem Kesici tarafından kesildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sarı daha sonra öğrencilerle birlikte 10D sinema gösterisini izledi.

Bilim ve Teknoloji Merkezini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, merkezin Nusaybin Belediyesi ve Kaymakamlığın katkılarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Sarı şöyle konuştu:

"Merkezimizde gençliğin dilini anlayan gençliğe hitap eden ve teknolojik aletlerin kısaca bir özetini sunan ciddi bir çalışma var. İnşallah Milli Eğitim Müdürümüz gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra Nusaybin'imizde eğitim gören 27 bin öğrencimizin tamamını burada misafir edecek. Çocuklarımızın geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda onlara katkı sağlayacaklar. Malum dünya dijital bir çağa gidiyor özellikle yapay zeka çağının yoğun olacağı önümüzdeki yıllarda buranın ciddi anlamda Nusaybin'e katkı sunacak. Nusaybin ilmin, irfanın beşiğidir. Nusaybin okulu Harran Üniversitesi'nden çok daha öncedir. Yiğit düştüğü yerden kalkar misali tekrar inşallah insanlığın kurtuluşu, insanlığın salaha erişi, güzel ülkemizin şahlanışı yine Nusaybin'den olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Nusaybin Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde, 10D sinema, planetaryum, sanal gerçeklik, uzay terazisi, dijital albüm, bilgilendirme kiosk, sanal kitap, astronot kıyafeti, gökyüzü atlası, göktaşı ve robotik Kodlama sınıfları olduğu bildirildi.

MARDİN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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