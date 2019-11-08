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Kaymakam Gökpınar, evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti

İHA

Törör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan polis memuru evlatları için Eylül ayından beri HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutun Kaya ailesi işleri için günü birlik Mardin'e geldi. Acılı aileyi Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar ziyaret etti. Gökpınar devletin daima Kaya ailesinin yanında olduğunu söyledi.

Kaymakam Gökpınar, evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti

Törör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan polis memuru evlatları için Eylül ayından beri HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutun Kaya ailesi işleri için günü birlik Mardin’e geldi. Acılı aileyi Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar ziyaret etti. Gökpınar devletin daima Kaya ailesinin yanında olduğunu söyledi.
Polis memuru Vedat Kaya 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Kaya’nın annesi Emine ve babası Bayram Kaya’nın HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ikinci ayını doldurdu. Acılı anne ve baba işleri için memleketleri Mardin’e geldi. Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar, acılı anne ve babaya moral ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Gökpınar acılı aileyi teselli ederek devlet olarak daima yanlarında olduklarını söyledi.

"Ben oraya ölmeye gitmişim dönmeye değil"
Baba Şeyhmus Kaya, Diyarbakır’a ölmeye gittiğini dönmek için gitmediğini söyledi. Kaya, "Ben oğlumu istiyorum. Bu siyasi parti mi? Ben diyorum PKK/ HDP aynıdır. Biri silahlı biri silahsız. Benim oğlumu kaçırıp PKK’ya teslim eden onlardır. Allah’ın izniyle onların kökünü kurutmadan buradan gitmeyeceğim. Ben orada ölmeye gitmişim, dönmeye değil. Benim ufak bir işim çıktı Artuklu Kaymakamı ziyaretime geldi ve geri dönüyorum” dedi.
Kaymakam Gökpınar ve beraberindekiler ziyaretin ardından evden ayrıldı.

MARDİN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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