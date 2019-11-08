PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.



MARDİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

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