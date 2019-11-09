Mazıdağı'nda öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mazıdağı'nda öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesi gençlik merkezi öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıp çeşitli etkinlikler yaptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi gençlik merkezi öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıp çeşitli etkinlikler yaptı.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Toparlı, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe gençlik merkezine gelen öğrencilerle birlikte maske takıp farkındalık oluşturduklarını söyledi. Toparlı, "Lösemi bulaşıcı değil ve tedavi edilebilir. Lösemili çocuklar insanlardan ve havadan mikrop kapmamak için maske takarlar. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bizlerde maske takarak destek olduk. Bu hastalıkla mücadele eden küçük yüreklere acil şifalar diliyoruz" dedi.

MARDİN

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine ...
Mardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele ...
Mardin’de 18 kilogramlık EYP imha edildi
YEREL HABERLER Mardin’de 18 kilogramlık EYP imha edildi
PKK’nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
YEREL HABERLER PKK’nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi
YEREL HABERLER Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha ...
Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı
Mardin’de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti
YEREL HABERLER Mardin’de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak ...
Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG’li 10 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG’li 10 terörist ...
Mardin’de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Mardin’de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
Mardin'de ahırda korkutan yangın
YEREL HABERLER Mardin'de ahırda korkutan yangın
Sınırdaki öğrencilerin yüzü Okuluma Tiyatro Geldi Projesiyle güldü
YEREL HABERLER Sınırdaki öğrencilerin yüzü Okuluma Tiyatro Geldi ...
Mardin’de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Mardin’de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı
Kaymakam Gökpınar, evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Gökpınar, evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ...
Evleri baraj gölü altında kalan karı- koca eski jandarma binasına yerleşti
YEREL HABERLER Evleri baraj gölü altında kalan karı- koca eski ...
Kamışlı’da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü üyeleri görüntülendi
YEREL HABERLER Kamışlı’da devriye atan Rus askerleri ve terör örgütü ...
Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi 
YEREL HABERLER Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri ...
Kayyum Nusaybin'e Bilim ve Teknoloji Merkezi kazandırdı
YEREL HABERLER Kayyum Nusaybin'e Bilim ve Teknoloji Merkezi ...
Mardin'de 135 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Mardin'de 135 bin fidan toprakla buluşacak
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü
YEREL HABERLER Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü
Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek
YEREL HABERLER Hercai dizisi ekibinden organ bağışına tam destek
Vali Yaman organlarını bağışladı
YEREL HABERLER Vali Yaman organlarını bağışladı
'Mezopotamya güneşi' bulgur için sıraya girdiler
YEREL HABERLER 'Mezopotamya güneşi' bulgur için sıraya girdiler
Mezopotamya’nın bereketli topraklarında buğday ekim mesaisi
YEREL HABERLER Mezopotamya’nın bereketli topraklarında buğday ekim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu