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AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den Mardin teşkilatlarına tam not

İHA

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den Mardin teşkilatlarına tam not

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve DoğuGüneydoğu bölge koordinatörlerinin bulundukları çeşitli temas ve ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve DoğuGüneydoğu bölge koordinatörlerinin Mardin ve ilçelerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlere, belediye başkanlıkların yapmış olduğu faaliyetlere ve gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “AK Parti Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile birlikte ilçe teşkilatlarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, teşkilatlarımızda görev yapan her bir ferdimizin dava bilincini, kardeşlik duygularını, dik duruşlu azimli çabalarını görmek AK Parti çatısı altında hizmet üretmenin en doğru karar olduğuna olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi” dedi.

“AK Parti kurulduğu günden beri mazlumun sesi oldu”
AK Parti Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve DoğuGüneydoğu bölge koordinatörlerinin katılımlarıyla Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Yeşilli ve Artuklu ilçelerini ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “Gerçekleştirdiğimiz tüm ziyaretlerde, teşkilatlarımızda görev yapan her bir ferdimizin dava bilincini, kardeşlik duygularını, dik duruşlu azimli çabalarını görmek AK Parti çatısı altında hizmet üretmenin en doğru karar olduğuna olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Çünkü AK Parti kurulduğu ilk günden beri Anadolu toprakları üzerinde ve sınırlarımız dışında yaşayan her mazlum insanın sesi olmuş ve teşkilatlarını ona göre belirlemiştir. İşte bu anlayışla milletine sahip çıkan AK Parti’nin teşkilatları da vefakar ve fedakar kişilerden oluşur. AK Parti Mardin teşkilatlarımızın aktif olmalarının diğer bir sebebi de yarın seçim olacakmış gibi daima hazır olmasıdır. En ufak bir rehavete ya da olumsuzluğa bile mahal vermemek için en üst kadememizden en alt kademeye kadar teşkilatlarımızı şekillendirerek sürekli aktif olmalarını sağladık. Halkımızla içi içe olan, sorun ve sıkıntılarına çözüm bulan bir siyaset anlayışıyla bizler bugüne kadar geldik” ifadelerini kullandı.

“Teşkilatlarımızın coşkusundan çok memnun kaldı”
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyetin Mardin’den memnun ayrıldığını belirten Kılıç, “AK Parti Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile yaptığımız ziyaretlerde, il ve ilçe teşkilatlarımızın heyecanı ve gayretleri kendilerini ziyadesiyle memnun etti. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin bu derece sıkı olmasından dolayı teşkilatlarımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. Bu heyecanı ve coşkuyu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarımızla beraber ileteceğini söyledi. Bizlerde kadim şehir Mardin’e ve teşkilatlarımıza yapmış olduğu önemli ziyaretlerinden dolayı kendilerine ve ekibine teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

"Kazandığımız belediyelerin çalışmaları memnun edici"
Açıklamalarında ilçe belediyelerine değinen İl Başkanı Kılıç, “Kazandığımız ilçe belediyelerinin daha 31 Mart seçimlerinin hemen ardından çalışmalara başlayarak ilçelerimizin tüm eksiklerini giderme çabası içerisinde olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yol çalışmaları, çevre düzenlemeleri, parke taşı, halkın sorunlarına anında cevap vermeleri AK belediyecilik anlayışının sadece birkaç maddesidir. İnşallah daha devam eden süreçte il ve ilçelerimizin daha da kalkınması için, turizm potansiyelini eksiltmeden artırabilmek için, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla herkese kesintisiz hizmet sunmak için, huzur ve refahın en üst seviyeye çıkması için çok daha önemli projeleri hayata geçireceklerdir” diye konuştu.
Kürtlerin tüm haklarını koruyan tek mercinin AK Parti olduğunu vurgulayan Kılıç şunları söyledi:
“Türk Silahlı kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı düzenledi. Rabbime hamdolsun oradan büyük bir zaferle çıktı. Amaç güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzuru getirmekti. Devletimiz asla Kürtlere karşı mücadeleye girmedi, girmez de. Bu işin yaygarasını koparanların geçmişi ortadadır. Tek amaçları bölgemizde yaşayan Kürt kardeşlerimiz arasında fitne yaratmaktır. Batının maşalığını yapmaktan geri kalmayan bu örgütlere karşı devletimizin mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. AK Parti ilk günden beri Kürt kardeşlerimizin tüm haklarını sahiplenmiş tek partidir. Mazlum Kürt halkını koruyan, gözeten ve önlerindeki her tıkanıklığı gideren tek parti AK Parti olmuştur. Kürt kardeşlerimizin özellikle temel hak ve özgürlüklerini her türlü engellemelere rağmen koruyan tek parti yine AK Parti olmuştur.”

MARDİN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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