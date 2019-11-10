Kızıltepe'de eğitim çalıştayı

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kızıltepe’de eğitim sorunları, çözüm önerileri ve eğitimde iyi uygulama örnekleri çalıştayı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Kızıltepe’de eğitim sorunları, çözüm önerileri ve eğitimde iyi uygulama örnekleri çalıştayı yapıldı. Çalıştaya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan ve okul müdürleri katıldı. Programda katılımcılar 5'er dakika çözüm önerilerini sundu.

Programda konuşan Kaymakam Hüseyin Çam, "Kızıltepe ilçemizde eğitimin sorunlarının çözümü ve iyi örneklerin artırılması için kaymakamlık, belediye, milli eğitim, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte seferberlik başlattık. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak Kızıltepe’de eğitimi çok iyi noktalara getirmek için çok çalışacağız ve başarılı olacağız” dedi.

Çalıştay, karşılıklı görüş alışverişlerin yapılmasının ardından sona erdi.

MARDİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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