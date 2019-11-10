Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde çiftçilerin, fiyatlarının düşük olması nedeniyle satmayıp beklettikleri soğanlar filizlenmeye başladı. Yüksek maliyet dolayısıyla zarar ettiklerini kaydeden çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

Şenyuva köyü sakinleri, soğan fiyatlarının düşmesi nedeniyle ektikleri ürünleri bekletmeye başladı. Sadece 70 bin lira mazot parası verdiklerini kaydeden çiftçiler, ellerinden çıkarmamaları durumunda soğanların çöpe atılacağını söyledi. Çiftçilerden Neytullah Abi, soğan fiyatlarının çok düşük olduğunu belirterek çiftçilerin ürün ekmeme durumuna geldiğini söyledi.

Çetin Abi ise, kendilerinin her sene soğan ektiğini kaydederek, "Soğanları hiçbir zaman yüksek fiyatta vermedik. Birçok defa soğanlarımız torbalarda küflendi, hepsini çöpe attık. Bu sene de fiyatların yükselmesini bekliyoruz, gittikçe fiyatlar dahada düşüyor. Birkaç gün içinde satılmazsa hepsi çöpe gider. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulmalı, çiftçiler artık bir ürün ekemiyor. Bu sezon sadece 70 bin lira mazot parasını verdik, gübre, elektrik, tarım ilaçları aynı şekilde. Şu anda kendimiz için değil mazot, gübre ve elektrik faturası için çalışıyoruz" dedi.

MARDİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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