Mardin'de, Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Mardin'de de törenle anıldı.
10 Kasım Atatürk´ü anma törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, il protokölü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı´na Vali Yaman´ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti. Saatlerin 09.05´i gösterdiği sırada sirenlerin çalması ile herkes saygı duruşunda bulundu. Mardin Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen anma programlarına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk´ün hayatını konu alan şiirler, dünya basınında yer alan liderlerin Atatürk için düşüncelerinin paylaşıldığı tören, Atatürk´ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından sona erdi.
MARDİN
10 Kasım 2019 Pazar
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