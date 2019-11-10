Mardin’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Mardin’de de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mardin’de anıldı. Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, kurum müdürleri, daire başkanları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törende siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından Yüzbaşı Mikail Güleç ile Oktay Yaşar Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Rüstem Büyük günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparken, öğrenciler tarafından şiir okundu.

Atatürk'ün sinevizyon ile anlatıldığı programda slayt gösterimi ile dünya liderleri ve dünya basınının Atatürk hakkındaki düşüncelerine ve yazılarına yer verildi.

Program, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk oratoryosu ile sona erdi.

MARDİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

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