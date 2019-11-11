Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 14 yaralı

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MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsü, hafriyat yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde MardinMazıdağı karayolunda meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AR 892 plakalı servis minibüsü, Yurakıkonak Mahallesi mevkisinde 46 D 6620 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, servis sürücüsü ile araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin ve Mazıdağı ilçesindeki hastanelere götürüldü. Acil serviste 8 öğrenci ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 yaralının tedavisi ise sürüyor.



MARDİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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