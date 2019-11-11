Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği

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SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.



MARDİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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