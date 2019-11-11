Mazıdağı'nda 43 bin 123 fidan toprakla buluştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 43 bin 123 fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye genelinde başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında, Mazıdağı'nda toplam 42 bin 123 adet fidan toprakla buluştu. Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Dinç, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Kaymakam Dinç, dünya rekoruna imza atacaklarını söyledi. Kaymakam Dinç, "11 milyon adet fidan bugün toprakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik gelecek yıllarda da devam edecek ve Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir coğrafya olacak. Bu kampanyayı başlatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 43 bin 123 fidan toprakla buluştu.

MARDİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.