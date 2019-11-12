Mardin’de kartpostallık görüntü

Binlerce yıllık taş konakları, el işlemesi tarihi kubbeleri, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı Mardin, sonbaharda tablo gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve tarihi taş konaklarıyla masal şehri Mardin, turizmde yakalanan ivme ile altın çağını yaşarken, Savur ilçesi doğa sanatçılarını mest edecek tablo gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor. Yıl sonuna kadar 5 buçuk milyon turist hedefiyle çalışmaların sürdüğü kente sonbahar olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, binlerce yıllık bir tarihin mirası olan Mardin’de Dara harabeleri, Deyrulzaferan, Meryem Ana Kilisesi, Mor Yakup Manastırı, Kasımiye Medresesi, Ulu Cami ve 1. Cadde turistlerin gözde mekanları arasında yer alırken saklı bir bahçe olan Savur ilçesi sonbahar da yağlı boya tabloları aratmayan doğa görüntüsüyle görenleri hayran bıraktırıyor.

Özellikle ilçeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları, ilçenin önemli mesire alanlarının başında gelen Yeşilsu tesisleri yaz aylarında piknikçileri ağırlarken, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının her tonu ile fotoğraf sevenlerin uğrak mekanı oldu. Rengarenk görüntüsüyle kartpostallık manzaraları aratmayan bir görsel şölen Savur’u ziyaret ederek bu görüntüyü yakalamak için fotoğraf çekimine çıkan fotoğraf sanatçıları Mustafa Kılıç, Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Burak Bahadır Tuzlu ile fotoğraf çeken Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Yaman da, sonbaharın güzelliklerini görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ve doğaseverleri ilin bu güzelliklerini görmeye davet etti.

Vali Yaman’ın objektiften yansıyan fotoğraflar büyük beğeni topladı.

MARDİN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

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