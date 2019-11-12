10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzafın yakalanması için operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'taki eş zamanlı operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı.



MARDİN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:17

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.